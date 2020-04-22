Варламов призвал не устраивать кладбище на Красной площади

По словам блогера, на территории захоронены «как достойные люди, так и недостойные». Он уверен, что Красной площади необходимо вернуть значение, которое у нее было раньше.

«Это главная площадь страны, это не кладбище или мемориальный комплекс. Это место, где собираются люди, устраиваются ярмарки, гуляния, туда приходят туристы, это место праздничное», — заявил Варламов.

Иван Арцишевский, представитель Объединения членов рода Романовых, согласен с блогером. Он считает, что захоронить лидера стоит, как можно быстрее.

«Надо, чтобы этот человек лежал на кладбище, а не на центральной площади страны. Это даже не обсуждается. Я абсолютно в этом уверен. То, что лежит он на площади, это ужасно», — пояснил эксперт.

Ольга Ходунова, первый секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ, депутат ЗакСа Петербурга, высказалась против выноса тела вождя с Красной площади. По ее словам, разговоры о перезахоронении Ленина поднимаются, чтобы уничтожить все хорошее, что было создано Советской властью.