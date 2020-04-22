    22 апреля 2020, 09:38

    Варламов призвал не устраивать кладбище на Красной площади

    Анастасия Кременчугская

    Илья Варламов, блогер, призвал перевернуть страницу Советского Союза, похоронив Владимира Ленина. Кроме того, он заявил, что не надо устраивать кладбище на Красной площади. Об этом написал «Петербургский дневник».
    Варламов призвал не устраивать кладбище на Красной площади

    По словам блогера, на территории захоронены «как достойные люди, так и недостойные». Он уверен, что Красной площади необходимо вернуть значение, которое у нее было раньше.

    «Это главная площадь страны, это не кладбище или мемориальный комплекс. Это место, где собираются люди, устраиваются ярмарки, гуляния, туда приходят туристы, это место праздничное», — заявил Варламов.

    Иван Арцишевский, представитель Объединения членов рода Романовых, согласен с блогером. Он считает, что захоронить лидера стоит, как можно быстрее.

    «Надо, чтобы этот человек лежал на кладбище, а не на центральной площади страны. Это даже не обсуждается. Я абсолютно в этом уверен. То, что лежит он на площади, это ужасно», — пояснил эксперт.

    Ольга Ходунова, первый секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ, депутат ЗакСа Петербурга, высказалась против выноса тела вождя с Красной площади. По ее словам, разговоры о перезахоронении Ленина поднимаются, чтобы уничтожить все хорошее, что было создано Советской властью.