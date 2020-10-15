Варламов оценил благоустройство Калининграда

Отмечается, что Варламов объяснил это принадлежностью Калининграда военным во времена СССР. При этом он назвал недостроенный «Дом советов» главным «символом» современного состояния города. По его мнению, эту постройку надо снести и вернуть Калининграду прежнее название Кенигсберг.

«Кто еще не был в Калининграде, всем кажется, что это европейский город. Мне кажется, что его (Калининград) путают с Выборгом», — заметил блогер.