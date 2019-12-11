Варламов обвинил Лужкова в «уничтожении Москвы»

Илья Варламов, который известен своими публикациями на тему городской среды, написал пост об ушедшем из жизни экс-мэре Москвы Юрии Лужкове. По словам урбаниста, бывший градоначальник не сделал ничего хорошего для столицы.

В своем Telegram-канале Варламов признался, что никогда не любил Лужкова и не считает нужным после его смерти говорить о нем что-то хорошее. Он назвал экс-мэра «деревенским барином», который воспринимал вверенный ему город «как свою личную волость и делал все, что считает нужным».

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«Лужков — это неприкрытая, наглая, вопиющая коррупция. Лужков — это градостроительные ошибки. Лужков — это его бездарные друзья, которые получили возможность гадить в Москве. Лужков — это вечный праздник-карнавал на улицах великого города. Это уничтожение Москвы, презрение к истории и культуре. Это самодурство и варварство», — заявил Варламов.

По мнению видеоблогера, бывший градоначальник портил панорамы Москвы, уничтожал площади. Также он раскритиковал Лужкова за то, что тот еще при жизни поставил себе памятник.

«С „лужковским стилем“ Москва останется очень надолго. Лужковская Москва сказочно-пряничная, это непрекращающийся праздник дурновкусия, пошлости и хамства с Газмановым на сцене и Посохиным в „Моспроекте-2“», — отметил Илья Варламов.

По его словам, лучшее, что Лужков сделал для города, — это то, что он «тихо и незаметно ушел».

Юрий Лужков умер 10 декабря 2019 года в клинике в Мюнхене. Ему было 83 года. Он занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. Патриарх Кирилл 12 декабря проведет отпевания Лужкова в Храме Христа Спасителя. Бывшего градоначальника похоронят на Новодевичьем кладбище.