Варламов назвал наиболее опасные города России

Блогер Илья Варламов на своем Yоutubе-канале озвучил рейтинг десяти самых опасных городов России в 2020 году. В топ-10 оказалась и Москва. Однако первую строчку он отдал другому населенному пункту.

Возглавила рейтинг столица республики Тыва — Кызыл. По словам Варламова, там на 100 тысяч жителей приходится 35 убийств. Это максимальный показатель по стране. Он превышает число аналогичных преступлений в Бразилии и Мексике. Хотя эти странами являются одними из наиболее опасных в мире.

На втором месте — Магадан. По статистике количество убийства там превышает средний показатель по РФ в пять раз. Тройку замыкает — Улан-Удэ. Варламов отметил, что там популярно запрещенное в России экстремистское движение «АУЕ». В 2019 году число убийстве в этом городе превысило в три раза средний показатель по стране. В 2020-м году статистика стала еще хуже.

На четвертом месте — Благовещенск, на пятом — Челябинск. В десятку также вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Шахты (Ростовская область). Предпоследнее место занял Петербург, а десятку закрыла Москва. Варламов отметил, что в российской столице каждую минуту могут кого-то убить. По мнению блогера, наиболее опасными местами в Москве являются рынки и вокзалы.