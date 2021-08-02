Вандалы устроили забег по машинам в Некрасовке. Видео

Неизвестные молодые люди утром 1 августа устроили скачки по припаркованным машинам в Некрасовке. Они также срывали дорожные знаки. Вандалов сняли камеры наружного видеонаблюдения.

По словам местных жителей, хулиганы повредили десятки автомобилей. Заявление в полицию подали три владельца пострадавших машин. Вандалов ищут правоохранители.

На кадрах видно, что молодые люди прыгали по авто босиком. СМИ сообщили, что это произошло у жилого дома на улице Рождественская.