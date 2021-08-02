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    02 августа 2021, 17:02

    Вандалы устроили забег по машинам в Некрасовке. Видео

    Алла Морген, Андрей Иванов

    Неизвестные молодые люди утром 1 августа устроили скачки по припаркованным машинам в Некрасовке. Они также срывали дорожные знаки. Вандалов сняли камеры наружного видеонаблюдения.

    По словам местных жителей, хулиганы повредили десятки автомобилей. Заявление в полицию подали три владельца пострадавших машин. Вандалов ищут правоохранители.

    На кадрах видно, что молодые люди прыгали по авто босиком. СМИ сообщили, что это произошло у жилого дома на улице Рождественская.