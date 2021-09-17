Вандалы расписали храм и испортили святой источник в Самарской области

Вандалы расписали стены храма Серафима Саровского в Самарской области. Еще они испортили святой источник, залив в него солярку. Теперь в ситуации разбираются сотрудники полиции.

Информация о порче стен храма в селе Богдановка появилась в группе «ЧС Самара» во «ВКонтакте». Здание расписали фразами «Смерть урусам» и «Аллах-акбар». Также вандалы залили солярку в святой источник и купель. Теперь в них запрещено брать воду и купаться.

«Они не источнику навредили, а себе жизнь испортили», — написала под постом одна из пользовательниц.

Источник фото: vk.com/incident_smr

Вход на территорию храма закрыли, установив шлагбаум и сигнальные ленты.

«На данный момент все надписи удалены, вода из источника отправлена на исследование. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — сообщил глава Кинельского района Юрий Жидков. Цитату привела ГТРК «Самара».

По словам главы района, после получения результатов исследования специалисты займутся очисткой источника и купели. После случившегося было решено провести внеочередное заседание антитеррористической комиссии.