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    17 сентября 2021, 20:40

    Вандалы расписали храм и испортили святой источник в Самарской области

    Дарья Бунякова

    Вандалы расписали стены храма Серафима Саровского в Самарской области. Еще они испортили святой источник, залив в него солярку. Теперь в ситуации разбираются сотрудники полиции.

    Информация о порче стен храма в селе Богдановка появилась в группе «ЧС Самара» во «ВКонтакте». Здание расписали фразами «Смерть урусам» и «Аллах-акбар». Также вандалы залили солярку в святой источник и купель. Теперь в них запрещено брать воду и купаться.

    «Они не источнику навредили, а себе жизнь испортили», — написала под постом одна из пользовательниц.

    Источник фото: vk.com/incident_smr

    Вход на территорию храма закрыли, установив шлагбаум и сигнальные ленты.

    «На данный момент все надписи удалены, вода из источника отправлена на исследование. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — сообщил глава Кинельского района Юрий Жидков. Цитату привела ГТРК «Самара».

    По словам главы района, после получения результатов исследования специалисты займутся очисткой источника и купели. После случившегося было решено провести внеочередное заседание антитеррористической комиссии.