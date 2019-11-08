Вандалы расколотили памятник Герою Советского Союза в Кишиневе

В столице Молдавии вандалы осквернили памятник Герою Советского Союза Георгию Черниенко. Монумент был установлен на территории мемориального комплекса «Вечность».

Подобный случай стал в Кишиневе уже вторым за последние полгода, рассказал в Facebook руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

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«Именная плита из красного гранита была обнаружена разбитой на аллее Героев Советского Союза», — написал он.

Петрович напомнил, что полгода назад пост карабинеров, которые охраняли мемориал, ликвидировали. Решение принял новый глава МВД Андрей Нэстасе.

«В МВД должен быть хоть кто-то, кто <…> реально занимается охраной правопорядка?! К 75-й годовщине Победы такими темпами главный мемориал страны может просто исчезнуть. Или в этом и состоит задача — разрушить память руками маргиналов и вандалов?» — задался вопросом Алексей Петрович.

Уроженец Молдавии майор Георгий Черниенко состоял в Красной армии с 1929 года, а в боях Великой Отечественной войны участвовал с 1941-го. Эскадрилья, которой он командовал, к ноябрю 1942 года совершила 487 боевых вылета, уничтожив четыре корабля противника и шесть складов боеприпасов, участвовала в обороне Севастополя и Одессы.

В 1943-м Черниенко было присвоено звание Героя Советского Союза.