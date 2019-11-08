Вандалы расколотили памятник Герою Советского Союза в Кишиневе
Подобный случай стал в Кишиневе уже вторым за последние полгода, рассказал в Facebook руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.
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«Именная плита из красного гранита была обнаружена разбитой на аллее Героев Советского Союза», — написал он.
Петрович напомнил, что полгода назад пост карабинеров, которые охраняли мемориал, ликвидировали. Решение принял новый глава МВД Андрей Нэстасе.
«В МВД должен быть хоть кто-то, кто <…> реально занимается охраной правопорядка?! К 75-й годовщине Победы такими темпами главный мемориал страны может просто исчезнуть. Или в этом и состоит задача — разрушить память руками маргиналов и вандалов?» — задался вопросом Алексей Петрович.
Уроженец Молдавии майор Георгий Черниенко состоял в Красной армии с 1929 года, а в боях Великой Отечественной войны участвовал с 1941-го. Эскадрилья, которой он командовал, к ноябрю 1942 года совершила 487 боевых вылета, уничтожив четыре корабля противника и шесть складов боеприпасов, участвовала в обороне Севастополя и Одессы.
В 1943-м Черниенко было присвоено звание Героя Советского Союза.