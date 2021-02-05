Вандалы повредили памп-трек в парке Севастополя

Уточняется, что была испорчена сетка для сдерживания щебневой насыпи.

«Подрядная организация в рамках гарантийных обязательств приступила к восстановительным работам», — рассказали в департаменте.

Там также добавили, что все отремонтируют в течение трех дней, и попросили местных жителей аккуратно относиться к общественному имуществу.