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    05 февраля 2021, 16:29

    Вандалы повредили памп-трек в парке Севастополя

    Дарья Морозова

    Спортивная трасса для велосипедистов повреждена в севастопольском Комсомольском парке имени Байды. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на Instagram департамента городского хозяйства.

    Уточняется, что была испорчена сетка для сдерживания щебневой насыпи.

    «Подрядная организация в рамках гарантийных обязательств приступила к восстановительным работам», — рассказали в департаменте.

    Там также добавили, что все отремонтируют в течение трех дней, и попросили местных жителей аккуратно относиться к общественному имуществу.