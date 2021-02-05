Вандалы повредили памп-трек в парке Севастополя
Спортивная трасса для велосипедистов повреждена в севастопольском Комсомольском парке имени Байды. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на Instagram департамента городского хозяйства.
Уточняется, что была испорчена сетка для сдерживания щебневой насыпи.
«Подрядная организация в рамках гарантийных обязательств приступила к восстановительным работам», — рассказали в департаменте.
Там также добавили, что все отремонтируют в течение трех дней, и попросили местных жителей аккуратно относиться к общественному имуществу.