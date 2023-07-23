Общество 23 июля 2023, 23:38 Вандалы повредили памятник польским жертвам репрессий в Петербурге ТАСС: памятник полякам на Левашовском кладбище в Петербурге отправили на реставрацию Википедия

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Памятнику польским жертвам политических репрессий на Левашовском кладбище в Санкт-Петербурге понадобилась реставрация после нападения вандалов. Об этом ТАСС сообщил источник в Смольном.

Ранее в СМИ появилась информация о пропаже польского памятника на Левашовском кладбище. Как написала «Фонтанка», об исчезновении памятник рассказал генеральный консул Польши в Санкт-Петербурге Гжегож Слюбовски.

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«Губернатор Александр Беглов поручил профильным комитетам разобраться в информации, поступившей в СМИ. В ходе разбирательства установлено, что памятный знак стал объектом нападения вандалов», — сказал собеседник агентства.

Специалисты изучили полученные повреждения и приняли решение отправить его на реставрацию. Уточняется, что польский католический памятник открыли на Левашовском кладбище 30 октября 1993 года.

Ранее в Волгограде возбудили дело после осквернения памятника «Родина-мать». Жительница Самары выложила в соцсети видео, где якобы трогает грудь скульптуры на Мамаевом кургане.