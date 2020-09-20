Вандалы подожгли танк-памятник в Нижегородской области. Видео

Хулиганы подожгли легендарный танк Т-34-85, который установили на постаменте в виде памятника в поселке Новосмолинский Нижегородской области. Как такового пожара не было: тлел мусор, который местные жители запихали в щели бронированной машины.

«Данная ситуация носила хулиганский характер, видимо, со стороны местной молодежи. Возгорания там как такого не было. Танк стоит на постаменте много лет, запаян, заварен, и доступа внутрь нет. На момент прибытия подразделений происходило небольшое тление мусора, который со временем местные жители и детвора запихивали в щели», — рассказали изданию «Подъем» в региональном главке МЧС.

Пожарные убрали весь мусор, чтобы подобное больше не повторилось. В полиции отметили, что по факту инцидента с танком никаких сообщений к ним не поступало. Памятник в сохранности, никакого ущерба это тление ему не нанесло.

СМИ пишут, что этот танк дошел до Берлина, а затем его передали в Магдебург. Когда СССР начал выводить войска из Германии, его привезли в поселок Новосмолинский в память о воинах-нижнеднепровцах.