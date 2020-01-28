Вандалы осквернили церковь в Сарове

Неизвестные хулиганы оставили надписи «бога нет» на деревянном пристрое и храме в честь Святого Духа на Ближней Пустыньке в Сарове Нижегородской области. Полиция проводит проверку. Возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

Об этом NewsNN рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. Фотографии надписей появились в местных соцстеях.

По некоторым данным, вокруг церкви были расположены видеокамеры, и полиция сейчас устанавливает личности вандалов.

По другим данным, их не было, поэтому найти злоумышленников вряд ли удастся.

Храм был выстроен в 2006 году в честь 300-летия Саровско-Успенской Пустыни. Считается, что преподобный Серафим Саровский в 1825 году уходил из монастыря на Ближнюю Пустыньку, чтобы принимать жаждущих житейского совета, духовного или физического исцеления. Толпы паломников смущали иноков, и мешали повседневному укладу обители. Раньше около этого места бил родник. На месте сухого жерла и был построен в 2006 году храм, подвергшийся нападению вандалов.

В соцсетях мнения пользователей разделились. Кто-то заявил, что вандалы написали чистую правду, и за что же их наказывать? Их оппоненты требовали наказать злоумышленников как можно строже.

Юрист Тимур Валияров заявил порталу «Нижний Новгород онлайн», что с юридической точки зрения вандалом может грозить только крупный штраф. Верующие об оскорблении своих чувств пока не заявляли. Кроме того, оскорбления носят более агрессивную и нетерпимую эмоциональную окраску.