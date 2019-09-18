Вандалы нарисовали крест на памятнике жертвам Холокоста

«Оскверненный монумент посвящен памяти 68 евреев, казненных здесь нацистами во время оккупации в 1942–1943 годах. По всей высоте памятника в Аксае вандалы нарисовали крест желтой краской», — рассказали в РЕК.

Источник фото: rjc.ru

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После случившегося провели рабочее совещание при участии представителей Еврейской общины Волгограда. После обсуждения ситуации, решили оперативно восстановить первоначальный вид памятника. Кроме того, в местных школах проведут Урок мужества.

«Урок мужества планируется завершить небольшим митингом и возложением цветов и камней ко всем четырем памятным знакам, установленным в Октябрьском районе на местах гибели еврейского населения в 1942–1943 годах», — отметили в конгрессе.

Памятник появился в Волгоградской области в 2018 году в рамках проекта «Вернуть Достоинство». Благодаря реализации программы в регионе появилось четыре мемориала.