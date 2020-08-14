Вандалы испортили работы Покраса Лампаса

Об этом сам художник рассказал в своем Instagram. Также он выложил фото испорченных работ: поверх них неизвестные нарисовали мужские гениталии.

«Судя по всему, в Екатеринбурге очень любят члены», — заключил Покрас.

Также он рассказал, что собирается снова исправить работы и пригласил всех желающих ему помочь 14-го августа.

Ранее православные активисты вышли на площадь Первой Пятилетки в Екатеринбурге. Они выступили против граффити-креста, который нарисовал Покрас Лампас. Организатор акции Оксана Иванова объяснила посыл мероприятия. По ее словам, таким образом активисты пытались раскрыть символический и метафизический смыслы креста. Благодаря этому каждый местный житель самостоятельно сделал бы выводы, стоит ли по нему топтаться.

Позже Покрас поправил работу, которая вызвала их гнев. «Супрематический крест» стал не совсем крестом, а, скорее, несколькими геометрическими фигурами, лежащими рядом.