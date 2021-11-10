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    10 ноября 2021, 14:13

    Вандалы испортили памятник «Легендарная тачанка» в Херсонской области

    Депутат Журавко: вандалы испортили памятник «Легендарная тачанка» по вине украинских властей

    Дарья Морозова

    Депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал, что вандалы снова испортили памятник «Легендарная тачанка» в Херсонской области. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Он отметил, что неизвестные разобрали тротуар рядом с памятником и срезали некоторые его части. Депутат предположил, что их продадут в металлолом.

    По мнению Журавко, в этом виноваты власти, так как они не позаботились об охране памятника и даже не установили освещение.

    «Друзья, стыдно за страну!» — подчеркнул он.