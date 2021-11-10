Вандалы испортили памятник «Легендарная тачанка» в Херсонской области

Депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал, что вандалы снова испортили памятник «Легендарная тачанка» в Херсонской области. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он отметил, что неизвестные разобрали тротуар рядом с памятником и срезали некоторые его части. Депутат предположил, что их продадут в металлолом.

По мнению Журавко, в этом виноваты власти, так как они не позаботились об охране памятника и даже не установили освещение.

«Друзья, стыдно за страну!» — подчеркнул он.