Вандалы грели еду на Вечном огне в Подмосковье. СК начал проверку

Мужчины поставили ведро с едой на Вечный огонь в подмосковном Одинцове. Следователи организовали проверку и начали искать вандалов.

«Организовано проведение проверки по информации СМИ о том, что несколько мужчин, находясь возле Мемориала Славы с Вечным огнем, установленным на братской могиле советских воинов в Одинцове, что-то разогревают в ведре», — сообщила старший помощник руководителя СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Она отметила, что такими действиями мужчины осквернили память погибших в исторических событиях. Кроме того, вандалы грубо нарушили общественный порядок.

Ранее в соцсетях появились фотографии мужчин. На кадры попал один из жителей, который стоял на мемориале со шваброй в руках. При этом на самом Вечном огне он разместил ведро.

Сейчас следователи устанавливают личности мужчин на фотографиях. Правоохранители намерены выяснить все обстоятельства и мотивы злоумышленников. Также проверку начали в подмосковном главке МВД. После проверки вандалов накажут в соответствии с законами.