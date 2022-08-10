Вам двойка, вы проиграли. Россияне не станут «впрягаться» за предателя Овсянникову

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова вновь привлекла внимание СМИ. СК РФ предъявил журналистке обвинение в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Блогер Аксинья Гурьянова рассказала «360», что Овсянникова добилась своей цели и привлекла внимание, однако старалась она зря.

Далее — прямая речь.

Марина Овсянникова добилась своего! О ней опять заговорили, но с момента ее появления с плакатом утекло много воды и люди прозрели. Те, кто еще вчера говорил про нее: «смелая», сейчас говорят: «предатель». Да, мы не будем подбирать красивые слова, а будем ставить клеймо на подобных людях: предатели!

Есть вероятность, что Марина вернулась сюда по заданию Запада, чтобы максимально провоцировать ситуацию и слепить из себя героя. Так как западу необходим инфоповод. Давайте им все скажем: ребят, хватит уже, мы про вашу «Просто Марию» (Овсянникову зовут Марина — прим. ред.) все поняли, вы проиграли. Зря старались. Если Марина ваш козырь, то садитесь за парту, вам двойка за задание!

Даже если Марине дадут срок, за нее никто не выйдет (на митинги — прим. ред). И не потому, что боятся, а потому, что предателей не жалко. Западные специалисты разрабатывают вариант «новых политических жертв» в России. Но, как выясняется, кандидатур у них нет. А если и появятся такие идиоты, то народ еще будет требовать спросить с них по полной за плакаты и прочую предательскую чушь! Это заставляет западных методистов провокаций нервничать, ведь они получают огромные бюджеты, чтобы дискредитировать РФ.

Кричащие чушь из-за рубежа блогеры практически потеряли поддержку в РФ. По статистике просмотров, их риторика неинтересна гражданам России. Время сейчас работает на нас! Проукраинская сторона гниет в своих же вирусах фейков! Зеленский, как и полагается марионетке, износился и перестал быть лидером новостных заявлений. Каждое его заявление вызывает у многих из мировой общественности диссонанс.