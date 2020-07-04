«Вам бы романы писать» Адвокат Ефремова разнес слухи о защите версией об эпилепсии
«Я не знаю, кто писал. Наверное, у него настолько фантазия развита. Если он будет романы писать, я уверен, его книгу будут раскупать. Что за глупость говорят? Я не знаю, как это называется», — высказался он.
Сторона защиты назвала чушью версию, что Ефремов страдает абсансной эпилепсией. «Не соответствует действительности», — добавил собеседник «360».
ДТП с участием Ефремова — уголовное дело, напомнил Пашаев.
Как бы себя ни чувствовал, что бы ни было — здесь есть ДТП и есть труп. ВсеЭльман Пашаевадвокат Михаила Ефремова.
Пашаев — адвокат, поэтому не может заранее раскрыть свою линию защиты. Он не работает на публику.
«Я не шоумен, который к определенным людям ходит с утра до вечера, по телеканалам бегает», — добавил Пашаев.
В прессе появились сообщения, что Ефремов якобы страдает абсансной эпилепсией. Сторона защиты заявит в суде, что приступ произошел непосредственно перед ДТП.
Ранее стало известно, что в конце июня у Ефремова случился сердечный приступ. Близкие хотели вызвать скорую, но актер попросил их этого не делать.
ДТП с участием Ефремова случилось вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Артист выехал на своем автомобиле на встречную полосу и врезался в фургон курьера Сергея Захарова. На следующий день после ДТП водитель скончался в больнице. Помимо алкоголя, в крови Ефремова обнаружили следы наркотиков.