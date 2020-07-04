«Вам бы романы писать» Адвокат Ефремова разнес слухи о защите версией об эпилепсии

В СМИ появились сообщения, что актера Михаила Ефремова будут защищать версией об эпилепсии. Адвокат артиста Эльман Пашаев в разговоре с «360» крайне критично отнесся к подобным слухам.

«Я не знаю, кто писал. Наверное, у него настолько фантазия развита. Если он будет романы писать, я уверен, его книгу будут раскупать. Что за глупость говорят? Я не знаю, как это называется», — высказался он.

Сторона защиты назвала чушью версию, что Ефремов страдает абсансной эпилепсией. «Не соответствует действительности», — добавил собеседник «360».

ДТП с участием Ефремова — уголовное дело, напомнил Пашаев.

Как бы себя ни чувствовал, что бы ни было — здесь есть ДТП и есть труп. Все Эльман Пашаев адвокат Михаила Ефремова.

Пашаев — адвокат, поэтому не может заранее раскрыть свою линию защиты. Он не работает на публику.

«Я не шоумен, который к определенным людям ходит с утра до вечера, по телеканалам бегает», — добавил Пашаев.

В прессе появились сообщения, что Ефремов якобы страдает абсансной эпилепсией. Сторона защиты заявит в суде, что приступ произошел непосредственно перед ДТП.

Ранее стало известно, что в конце июня у Ефремова случился сердечный приступ. Близкие хотели вызвать скорую, но актер попросил их этого не делать.

ДТП с участием Ефремова случилось вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Артист выехал на своем автомобиле на встречную полосу и врезался в фургон курьера Сергея Захарова. На следующий день после ДТП водитель скончался в больнице. Помимо алкоголя, в крови Ефремова обнаружили следы наркотиков.