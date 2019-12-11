Валуев: в свое время я отказался от гражданства другой страны

Валуев назвал неправильным бойкот Олимпиады-2020 Подробнее

По словам Валуева, гражданство другой страны могло серьезно повлиять на увеличение его профессиональных гонораров, но он ответил отказом на столь заманчивое предложение. Он допустил, что серьезно потерял по деньгам, но ничуть не жалеет о принятом решении.

Отмечается, что прославленный спортсмен не поддержал бойкот Олимпиады-2020. Однако он отнесся с уважением к решению российских боксеров не ехать в Токио без российского флага и гимна.

По данным издания, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию на четыре года от крупнейших спортивных соревнований. Причина — манипуляции с базой данных Московской лаборатории.