Валуев рассказал о большом количестве нападений собак на людей

Он уточнил, что возможность подхватить коронавирус от собак не доказана, и есть исследования, которые опровергают это. По словам депутата, наблюдается «взрывной рост случаев — не просто когда собаки калечат людей, а в буквальном смысле убивают, задирают до смерти».

«Такие истории практически в каждом субъекте Российской Федерации. В основном, страдают дети», — уточнил Валуев.