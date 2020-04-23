Валуев рассказал о большом количестве нападений собак на людей
Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, что из-за коронавируса увеличилось количество бездомных собак, которые теперь нападают на людей. Это произошло, потому что некоторые граждане боятся заразиться от своих питомцев и выгоняют их на улицу. Об этом сообщило РИА ФАН.
Он уточнил, что возможность подхватить коронавирус от собак не доказана, и есть исследования, которые опровергают это. По словам депутата, наблюдается «взрывной рост случаев — не просто когда собаки калечат людей, а в буквальном смысле убивают, задирают до смерти».
«Такие истории практически в каждом субъекте Российской Федерации. В основном, страдают дети», — уточнил Валуев.