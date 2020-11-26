Валуев похвалил Кличко, который выпустил книгу

Валуев оценил способность Кличко к самоиронии и сказал, что обязательно почитает книгу, если она попадет ему в руки.

«Вообще, умение смеяться над самим собой — это хорошее качество. Признак зрелости. Я и сам подшучиваю иногда над собой», — рассказал Валуев.

В книгу вошли такие высказывания, как «Мост, который устал», «Хватит шастать без настоятельной потребности», «У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине», «Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть».