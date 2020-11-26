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    26 ноября 2020, 17:45

    Валуев похвалил Кличко, который выпустил книгу

    Дарья Морозова

    Депутат Госдумы Николай Валуев похвалил мэра Киева Виталия Кличко, который выпустил книгу со своими цитатами. Об этом сообщил Daily Storm.

    Валуев оценил способность Кличко к самоиронии и сказал, что обязательно почитает книгу, если она попадет ему в руки.

    «Вообще, умение смеяться над самим собой — это хорошее качество. Признак зрелости. Я и сам подшучиваю иногда над собой», — рассказал Валуев.

    В книгу вошли такие высказывания, как «Мост, который устал», «Хватит шастать без настоятельной потребности», «У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине», «Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть».