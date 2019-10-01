Валуев отказался слушать выступление Греты Тунберг в Госдуме

Шведскую активистку Грету Тунберг пригласили в Россию для выступления перед молодежью и парламентариями. Но не все политические деятели положительно оценили такую инициативу. Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев рассказал «360», что не стал бы слушать речь девушки.

«Буду относиться к ее высказываниям более серьезно, когда она получит образование», — заявил Валуев.

Он отметил, что Тунберг высказывает не свои мысли, поэтому депутат «не стал бы слушать» выступление активистки.

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В свою очередь председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов подчеркнул, что необходимо слышать и обращать внимание на мнение всех подобных активистов. При этом далеко не каждый может пригласить спикера для выступления на таком высоком уровне.

«С такими инициативами, как приглашение, может выходить только совет Госдумы, а никак не каждый из депутатов. Мы бы только и делали в Госдуме, что слушали выступления приглашенных», — пояснил Бурматов.

Депутат добавил, что внимательно следит за Гретой и акциями, которые она организует. Однако всегда необходимо исходить из интересов государства, которые во многом созвучны с тем, что говорит активистка.

«Мы точно также обеспокоены изменением климата и будущим нашей планеты, поэтому законодатели делают шаги на своем уровне, а общественные активисты на своем. Нужно прислушиваться ко всем, но совершенно необязательно утруждать экологических активистов поездками в Россию и выступлениями с трибуны ГД», — сказал он.

Бурматов заметил, что инициатор приглашения, первый зампред думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов, активно пользуется соцсетями и может с их помощью узнать мнение девушки.

«Для того чтобы послушать экоактивиста, достаточно зайти к нему в Instagram и посмотреть видео его выступлений или почитать записи. Я думаю, что этого будет вполне достаточно, чтобы ознакомиться с позицией», — заверил депутат.

Ранее Власов отправил запрос послу Швеции в России Малене Мард с просьбой оказать помощь с переводом и доставкой приглашения Грете Тунберг.