Валуев объяснил, сколько денег нужно на содержание животного в приюте

Первый зампред думского Комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев назвал примерную сумму, которая потребуется на содержание бездомного животного в приюте. Парламентария процитировало РИА ФАН.

«Средняя продолжительность жизни собак и кошек около 10 лет. Только на питание одной собаки в месяц требуется 2000 рублей. В среднем в приюте содержится до 200 животных», — пояснил Валуев

Он заметил, что процесс обсуждения закона об уничтожении опасных животных невозможно запустить без зоозащитников. Депутат выразил сожаление, что зачастую с ними не получается выстроить диалога.

«Зоозащитники сказали: мы их (животных — прим. ред.) накормим и поместим в приюты. Но при принятии Закона никто, даже докладывая президенту, не предоставил даже примерных цифр, которые государство должно затратить денег для размещения собак и кошек в приюты, содержащиеся за государственный счет», — обратил внимание законодатель.