Валуев назвал «историческим» закон, приравнивающий кальяны и вейпы к сигаретам

«Я считаю, что это исторический закон», — отметил парламентарий.

По его словам, год назад он говорил о необходимости приравнять кальяны к сигаретам, поскольку посетители кафе и ресторанов начали «откровенно задыхаться» от дыма.

Валуев заметил, что борьба с рекламой табака дала определенный результат — стало меньше курящих людей. Однако на смену сигаретам пришел курительные смеси, вейпы и прочая подобная продукция.

«Людей обманывают, что они безвредны, в результате на них подсели даже те, кто раньше вообще не курил», — обратил внимание собеседник информагентства.

По его мнению, парламентарии сделали благое дело, распространив антитабачное законодательство на этот сегмент рынка.