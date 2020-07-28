Валуев назвал «историческим» закон, приравнивающий кальяны и вейпы к сигаретам
Депутат Госдумы Николай Валуев обсудил с ИА Nation News закон, который приравнивает кальяны, вейпы, электронные сигареты к никотиносодержащей продукции.
«Я считаю, что это исторический закон», — отметил парламентарий.
По его словам, год назад он говорил о необходимости приравнять кальяны к сигаретам, поскольку посетители кафе и ресторанов начали «откровенно задыхаться» от дыма.
Валуев заметил, что борьба с рекламой табака дала определенный результат — стало меньше курящих людей. Однако на смену сигаретам пришел курительные смеси, вейпы и прочая подобная продукция.
«Людей обманывают, что они безвредны, в результате на них подсели даже те, кто раньше вообще не курил», — обратил внимание собеседник информагентства.
По его мнению, парламентарии сделали благое дело, распространив антитабачное законодательство на этот сегмент рынка.