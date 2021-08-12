«Валить они не хотят». Красноярский чиновник объяснил свои слова о «плаксивом сброде»

Советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов подтвердил, что действительно назвал «ноющей кучкой дерьма» жителей региона, недовольных из-за смога от лесных пожаров. Чиновник объяснил свою позицию радиостанции «Говорит Москва».

Агафонова возмутило, как жители Красноярска отреагировали на пост фигуриста Алексея Ягудина, который не заметил в городе задымления. Чиновник назвал ситуацию омерзительной.

«Человек приехал в гости, сказал приятное, ничего плохого сказать не хотел, его облили тоннами дерьма и продолжают поливать», — заявил советник губернатора.

Но Агафонов подчеркнул, что дело не в Ягудине, а в «особенной породе людей», которые не могут слышать от кого-то, что Красноярск не такой уж плохой город и что Россия не так уж плоха. Он признал, что недостатки есть, но вместе с тем есть и преимущества.

«Они вызрели в парадигме „Мы все умрем — надо валить“, но валить они не хотят или не могут, поэтому сидят и ноют. И упиваются собственной несчастностью. Им неважен повод», — заявил он.

Чиновник также заявил, что не удалял пост. Это сделал Facebook, так как запись набрала много жалоб от пользователей.

В администрации губернатора ранее назвали высказывания Агафонова его личным делом.