Валерия заявила, что тиктокеры никогда не заменят артистов

Тиктокеры никогда не смогут заменить серьезных артистов, выступающих на сцене. Блогеры могут легко работать перед камерой, но не держать многотысячную аудиторию. Такое мнение выразила певица Валерия.

По словам исполнительницы, в TikTok есть как полезные видео, так и совсем ненужная информация. Сами же блогеры никогда не смогут заменить профессиональных артистов.

«Я не хочу сказать, что тиктокеры заменят серьезных артистов. Все равно это определенная специфика. Тиктокеры равно артисты? Нет! Такого не будет никогда!» — заявила Валерия сайту kp.ru.

Она добавила, что благодаря современным программам петь может абсолютно любой человек. Блогеры могут хорошо писать сценарии и работать с камерой, но живое выступление с этим не сравнится.

«Блогер может шикарно себя чувствовать перед камерой, которая стоит у него на штативе, а другое дело — выйти на сцену и держать многотысячную аудиторию. Это разные вещи!» — подчеркнула исполнительница.

Валерия отметила, что одно просто не может заменить другое. Блогеры и артисты являются людьми разных профессий.