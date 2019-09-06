Валерия потеряла ребенка от Пригожина

«„Телочка“ — это точно не про Валерию». Пригожин простил Наргиз? Подробнее

«Я заболела очень сильно гриппом и приняла большую дозу антибиотиков, так как не знала, что беременна», — поделилась Валерия.

Она пояснила, что узнала о будущем ребенке только через две недели после того, как проходила лечение мощными препаратами. Когда врачи подтвердили беременность, певица была уже на втором месяце. Медики уверяли, что нужно не терять надежды и просто подождать. Несмотря на всю поддержку, чуда так и не случилось.

«Произошло отторжение плода. А пережили мы это, как всегда, просто в работе, так как на следующий день мне нужно было лететь на гастроли», — сказала артистка.

Певица Валерия (Алла Перфилова) и продюсер Иосиф Пригожин поженились в 2004 году. Совместных детей у супругов нет, но есть сыновья и дочери от предыдущих браков.