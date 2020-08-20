Валентину Легкоступову кремировали после церемонии прощания

Родственники Валентины Легкоступовой не пустили на церемонию прощания прессу, поэтому журналисты дежурили снаружи. Проводить известную певицу приехали коллеги, друзья и поклонники.

Среди них были эстрадные исполнители Светлана Лазарева, Михаил Муромов и Феликс Царикати, телеведущий Андрей Малахов, композитор Ирина Грибулина и другие.

Последним к гробу с артисткой подошел ее муж Юрий Фирсов. Его подозревают в причастности к ее смерти. На кремацию ему запретили приходить родственники.

Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа в больнице. Несколько дней она находилась в коме. Ее дочь Анетта Бриль нашла артистку с пробитой головой в ее квартире. Легкоступова вместе со своим мужем были пьяны. Женщина увезла мать и отчима у наркологическую клинику. Но Фирсов оттуда сбежал, а Легкоступова впала в кому от ранения головы. Врачи пытались ее спасти, но не смогли.

После смерти артистки следователи начали проверку. Пока есть две версии случившегося: причастность мужа или несчастный случай. Фирсов свою вину отрицает и заявил, что его жена упала в ванной и сильно ударилась головой.