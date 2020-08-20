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    20 августа 2020, 17:06

    Валентину Легкоступову кремировали после церемонии прощания

    Анатолий Минкин

    Умершую в 54 года певицу Валентину Легкоступову кремировали после церемонии прощания в похоронном доме Троекуровского кладбища. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на подругу артистки певицу Наталью Штурм.

    Родственники Валентины Легкоступовой не пустили на церемонию прощания прессу, поэтому журналисты дежурили снаружи. Проводить известную певицу приехали коллеги, друзья и поклонники.

    Среди них были эстрадные исполнители Светлана Лазарева, Михаил Муромов и Феликс Царикати, телеведущий Андрей Малахов, композитор Ирина Грибулина и другие.

    Последним к гробу с артисткой подошел ее муж Юрий Фирсов. Его подозревают в причастности к ее смерти. На кремацию ему запретили приходить родственники.

    Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа в больнице. Несколько дней она находилась в коме. Ее дочь Анетта Бриль нашла артистку с пробитой головой в ее квартире. Легкоступова вместе со своим мужем были пьяны. Женщина увезла мать и отчима у наркологическую клинику. Но Фирсов оттуда сбежал, а Легкоступова впала в кому от ранения головы. Врачи пытались ее спасти, но не смогли.

    После смерти артистки следователи начали проверку. Пока есть две версии случившегося: причастность мужа или несчастный случай. Фирсов свою вину отрицает и заявил, что его жена упала в ванной и сильно ударилась головой.

    Новости SMI.FM