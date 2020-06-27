Валентина Терешкова проголосовала по поправкам к Конституции в Звездном Городке

Утром 27 июня на избирательный участок в Звездном Городке пришла депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Она проголосовала по поправкам к Конституции России.

Источник фото: телеканал «360»

На этот же участок пришла проголосовать вдова пятого космонавта СССР, деятель сферы культуры Звездного Городка Валентина Быковская.

В России начался третий день голосования по поправкам к Конституции России. Явка на дистанционное голосование в Москве и Нижегородской области уже составила более 70%, пишет «Газета.ru».

Россияне могут выразить свое отношение к предложенным изменениям в основной закон страны до 1 июля включительно. Голосование решили растянуть на несколько дней из-за пандемии коронавируса. На избирательных участках во всех регионах России приняли необходимые меры безопасности, чтобы люди не заразились друг от друга. Входящие и выходящие потоки разводят, а голосующим выдают маски, перчатки и ручки.