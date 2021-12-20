Валентина Матвиенко: «Норильск вернёт себе славу северной столицы»

20 декабря в Совете Федерации прошло совещание, посвященное ходу реализации Комплексного плана социально-экономического развития Норильска. В нём приняли участие председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Норильска Дмитрий Карасев и президент «Норникеля» Владимир Потанин.

«У компании «Норникель» большие планы по дальнейшему развитию. Это, естественно, требует перезагрузки, модернизации города Норильска, где основная часть населения работает на Норильском комбинате. И очень важно создать для людей благоприятные условия, чтобы Норильск вернул себе славу так называемой северной столицы», — сказала Валентина Матвиенко. — «После сегодняшнего совещания у меня появилась уверенность, что все должно получиться. И комбинат, и руководство Красноярского края, которое под контролем держит развитие ситуации, и новый молодой мэр, который достаточно энергично приступил к работе, сам родился в Норильске… Вот такой единой командой, едиными усилиями, мне кажется, этот план будет реализован».

Президент «Норникеля» Владимир Потанин рассказал, что инвестиционная программа «Норникеля» рассчитана на ближайшие 10 лет и предусматривает более 2,5 трлн рублей инвестиций.

«На мой взгляд, очень важно понимание того, что развитие компании невозможно без создания комфортных условий проживания для ее работников и жителей города. И, наоборот, будущий город и его процветание в значительной степени зависит от того, насколько успешно и устойчиво будет развиваться компания. Поэтому этим двум задачам, на мой взгляд, придано большое должное, приоритетное внимание», — отметил Потанин. — «Я полагаю, что совместными усилиями при поддержке Правительства и Совета Федерации мы этих целей достигнем, и первые результаты будут уже в ближайшее время», — сказал Владимир Потанин.

Среди мероприятий, направленных на развитие Норильска — реновация жилищного фонда, капитальный ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, модернизация производственных мощностей, реализация «Серной программы» и многое другое.

Комплексный план социально-экономического развития Норильска был утвержден распоряжением Правительства 14 декабря 2021 года. Он разработан в продолжение четырёхстороннего соглашения между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, Норильском и «Норникелем». Согласно документу, на развитие северного города до 2035 года будет направлено 120 млрд рублей. Ещё 150 млрд рублей «Норникель» выделит дополнительно.

«Развитие арктических городов должно происходить по принципу «равнение на лучших», — подчеркнул министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. «Данный проект является серьезным примером государственно-частного партнерства, в рамках которого будут реализованы, отработаны и распространены на всю арктическую зону Российской Федерации управленческие подходы, урбанистические, архитектурные, технические решения».

Участники заседания также посетили выставку «Строим Норильск будущего», которая развернулась на втором этаже здания Совета Федерации. На выставке был представлен масштаб текущих и будущих работ в городе. Представителям госструктур рассказали о разных городских объектах, представленных на макетах, которые в скором будущем появятся в Норильске, например, Арктический музей современного искусства, новый лицей и т. д.