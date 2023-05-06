Общество 06 мая 2023, 15:40 Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище Похороны модельера Валентина Юдашкина завершились на Троекуровском кладбище РИА «Новости»

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Модельера Валентина Юдашкина похоронили в Москве на Троекуровском кладбище рядом с могилой бывшего супруга певицы Аллы Пугачевой кинорежиссером Александром Стефановичем, сообщил Telegram-канал «Звезда». Попрощаться с мэтром российской модной индустрии пришли звезды эстрады, его родные и близкие.

Среди тех, кто пришел проводить Валентина Юдашкина в последний путь, оказался певец Николай Басков. Он назвал кутюрье гениальным и добрым человеком. По словам артиста, модельер продолжит жить в созданных образах и костюмах.

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«Я думаю, что Галя в память об отце создаст продолжение, которым в будущем будет также восхищаться весь мир», — предположил Басков.

Народный артист России Олег Газманов напомнил, что Валентин Юдашкин вел себя мужественно и держался достойно — несмотря на тяжелое заболевание. Певец рассказал, что модельер «жил по-человечески» и никогда не жаловался на трудности.

Валентин Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет. В неизданном ранее интервью «360» он рассказал о своем детстве и соседях в Баковке.