Три вакцины от коронавируса в России. Разбираемся в нюансах и особенностях

Какую вакцину нельзя рекомендовать людям старше 60 лет, а какую можно смело советовать беременным? Все препараты отличаются своими нюансами, и о них лучше знать заранее. Корреспондент «360» изучил эти отличия вместе с медиками. Рассказываем о них, чтобы вам было проще ориентироваться. Выбирайте вакцину, но перед прививкой обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Очередная вспышка коронавируса заставила многих всерьез задуматься о защите своего здоровья. В России три вакцины, а скоро будет и четыре вида. Но тем сложнее становится выбор: какую вакцину поставить? Давайте разберемся.

Выбор с врачом

Первым появился «Спутник V» — его создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Вторая — «ЭпиВакКорона» — от новосибирцев. Ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

И «КовиВак» — вакцина, созданная в Центре имени Чумакова в Москве.

Выбирать препарат нужно прежде всего со специалистом. Это подчеркнул главный врач центральный городской больницы в Домодедове Андрей Осипов.

Мы просто должны подойти индивидуально к каждому пациенту. Посмотреть его состояние, есть ли хронические заболевания в анамнезе. Затем принять решение о том, какой вакциной его вакцинировать. С учетом мнения пациента, конечно Андрей Осипов.

Объясним, чем отличаются все эти препараты.

«Спутник V»

Начнем со «Спутника V». Как работает эта вакцина?

В обезвреженный аденовирус — это такая разновидность простудных вирусов — подсаживается кусочек генома коронавируса. Вакцина векторная, то есть доставляется прямо в клетку.

В ответ на появление «незнакомца» организм и запускает выработку иммунитета, который, по заявлениям разработчиков, будет защищать вас один-два года.

При этом вакцина имеет высокую степень эффективности — 97%. А еще пока только «Спутник V» официально разрешили применять для беременных.

«ЭпиВакКорона»

«ЭпиВакКорона» в своем составе содержит искусственно созданные фрагменты белков вируса. Попав в организм, они моделируют действия ковида и тем самым запускают выработку иммунитета.

Он будет защищать вас не больше года. Антитела вырабатываются в 87% случаев вакцинирования.

При этом они отличаются от антител у переболевших ковидом или выбравших другую вакцину. Степень защиты и эффективность «ЭпиВакКороны» пока на стадии практического подтверждения.

«КовиВак»

«КовиВак» — это цельные, но инактивированные, то есть мертвые, коронавирусные частицы. Они не могут нанести вред здоровью, а вот иммунитет от такой вакцины вырабатывается. И помогает вам не заболеть примерно год.

В результате исследований антитела появились у 90% привитых. «КовиВак» — типичная вакцина, созданная по классической технологии, которая применялась во все вирусные времена.

У многих этот момент вызывает доверие, хотя эффективность именно «КовиВака» подтвердили пока только в теории. Практические результаты появятся к концу года. Пока вакцину не рекомендовали людям старше 60 лет.

Побочные эффекты

Отдельно остановимся на побочных эффектах вакцин.

Чем старше пациент, тем меньше у него выражены побочные эффекты. Чем моложе, тем они более выражены. И это говорит о том, что чем выраженнее побочные эффекты, тем больше формируется защитная сила у организма, то есть вырабатываются антитела Андрей Осипов.

Поэтому слабость, температура, боли в суставах и на месте прививки — это нормально. И говорит о том, что именно сейчас в вашем организме формируется защита.

А что с путешествиями?

И информация, актуальная для любителей путешествовать. В каких странах ваш сертификат о прививке признают и въезд разрешат?

Сегодня лидером становится «Спутник V». С этой вакциной вам будут рады на Кипре, Мальдивах, в Турции, Хорватии, Черногории, Болгарии, Армении и Грузии.

«ЭпиВакКорону» и «КовиВак» по достоинству оценят на Мальдивах и в Турции.

В любом случае, решение о том, какую вакцину выбрать, должно быть только вашим. Обязательно взвешивайте все «за» и «против» и консультируйтесь с врачом.