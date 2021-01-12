«Pfizer не обращалась к российскому регулятору за сертификацией и регистрацией своей вакцины от COVID-19 на территории РФ. На госуровне закупок их препарата не планируется, никаких переговоров с ними не ведется», — сказал один источник.

Накануне в пресс-службе Pfizer сообщили «Интерфаксу», что в 2021 году вакцину будут поставлять только по уже заключенным договорам. Без таких документов поставка через частные клиники в Россию пока невозможна, в том числе и в филиал израильского госпиталя Hadassah в «Сколково».

В начале января стало известно, что два постояльца норвежского дома престарелых умерли через несколько дней после прививки вакциной от компании Pfizer. Специалисты выясняют, была ли прививка причиной смерти. Также в Мексике женщина-врач была госпитализирована с воспалением мозга после вакцинации этим препаратом. У нее начались судороги, возникли проблемы с дыханием и появилась сыпь на коже. По данным ученых, эффективность вакцины от COVID-19 от Pfizer и BioNTech по итогам финального этапа клинических испытаний составила 95%.