Вакцину от коронавируса начнут поставлять большими партиями с сентября

Вакцину от коронавируса «Спутник V» начнут поставлять большими партиями уже в сентябре. В первую очередь препарат получат медики и учителя. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«По вакцинации против коронавирусной инфекции — сейчас параллельно идут наработка производства и пострегистрационное наблюдение. В первую очередь, конечно, будут отгружаться вакцины для медицинских работников и педагогов, это (вакцинация — прим. ред.) будет абсолютно добровольно. Первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре», — приводит ТАСС слова главы российского Минздрава.

Мурашко добавил, что для участия в пострегистрационных испытаниях этой вакцины уже набрали 2,5 тысячи добровольцев. Всего в третьем этапе тестирования препарата примут участие 40 тысяч человек.

Ранее вакцину «Спутник V» испытал на себе министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов. Он чувствует себя хорошо, и у него есть антитела.

Первую в мире вакцину от коронавируса разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. О ее регистрации сообщил президент России Владимир Путин 11 августа. Наряду с очередным этапом тестирования препарата будет проходить вакцинация групп риска.