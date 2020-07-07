Вакцину от COVID-19 начали испытывать в Сеченовском университете. Добровольцы чувствуют себя хорошо

В Сеченовском университете идут испытания вакцины от коронавируса. Самочувствие добровольцев хорошее: реакция на препарат была у них около суток. Она мало отличается от ответа на другие вакцины.

Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук рассказала РИА «Новости», как чувствуют себя участники клинических испытаний вакцины от COVID-19. Стартовали они 18 июня.

Первой группе добровольцев препарат ввели более трех недель назад. У второй с момента вакцинации прошло более двух недель.

У некоторых добровольцев в месте инъекции покраснела кожа, кто-то жаловался на головную боль, кто-то — на повышение температуры. У других першило в горле или болели суставы. ПО словам Смолярчук, такая реакция незначительна и ничем не отличается от ответа на другие вакцины. Врачи не вмешивались в состояние участников испытаний. Все реакции купировали в течение суток.

«К настоящему времени самочувствие добровольцев хорошее, каких-либо жалоб нет, все жизненно важные функции в норме», — добавила ученый. По ее словам, анализы у добровольцев тоже в пределах нормы и не вызывают опасений. Людей выпишут, если они будут хорошо себя чувствовать, 15 и 20 июля.

Смолярчук допустила, что при доказанной эффективности вакцину можно будет использовать как в России, так и за рубежом. Ее разработали путем биотехнологического процесса: при вакцинации исключена возможность заболевания, поскольку вирус в человеческий организм не вводится. Ни в живом, ни в неактивном состоянии.

Параллельно в России при участии Минобороны испытывают вакцину, которую создали в НИЦ имени Гамалеи. После двух недель испытаний добровольцы тоже чувствуют себя хорошо. Успешно прошли тесты и трех прототипов препарата, разработанные в центре «Вектор».