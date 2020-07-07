Вакцину от COVID-19 начали испытывать в Сеченовском университете. Добровольцы чувствуют себя хорошо
Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук рассказала РИА «Новости», как чувствуют себя участники клинических испытаний вакцины от COVID-19. Стартовали они 18 июня.
Первой группе добровольцев препарат ввели более трех недель назад. У второй с момента вакцинации прошло более двух недель.
У некоторых добровольцев в месте инъекции покраснела кожа, кто-то жаловался на головную боль, кто-то — на повышение температуры. У других першило в горле или болели суставы. ПО словам Смолярчук, такая реакция незначительна и ничем не отличается от ответа на другие вакцины. Врачи не вмешивались в состояние участников испытаний. Все реакции купировали в течение суток.
«К настоящему времени самочувствие добровольцев хорошее, каких-либо жалоб нет, все жизненно важные функции в норме», — добавила ученый. По ее словам, анализы у добровольцев тоже в пределах нормы и не вызывают опасений. Людей выпишут, если они будут хорошо себя чувствовать, 15 и 20 июля.
Смолярчук допустила, что при доказанной эффективности вакцину можно будет использовать как в России, так и за рубежом. Ее разработали путем биотехнологического процесса: при вакцинации исключена возможность заболевания, поскольку вирус в человеческий организм не вводится. Ни в живом, ни в неактивном состоянии.
Параллельно в России при участии Минобороны испытывают вакцину, которую создали в НИЦ имени Гамалеи. После двух недель испытаний добровольцы тоже чувствуют себя хорошо. Успешно прошли тесты и трех прототипов препарата, разработанные в центре «Вектор».