Вакцину от COVID-19 для детей создадут на основе прививки для взрослых

Прививать от коронавирус детей будут препаратом, который создадут на основе вакцины от COVID-19 для взрослых. Это может произойти в следующем году. Такое заявление сделал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Когда закончатся испытания вакцины для взрослых, получим окончательное регистрационное удостоверение, это произойдет, может, через 5-8 месяцев, тогда, возможно, ее надо будет модифицировать для детей», — сказал он. Его процитировал «Интерфакс».

Гинцбург не исключил, что вводить детям препарат, возможно, будут по-другому. Например, вакцину можно будет разводить. Тем не менее вакцина для взрослых будет взята за основу.

Ранее директор центра имени Гамалеи говорил, что тестировать вакцину сначала будут на тех, кто старше. Например, на подростках 15-18 лет. Потом клинические испытания будут проводиться на тех, кому 12-15 лет, и далее по этой схеме.

Ученые считают, что COVID-19 адаптировался к человеческому организму. Об этом свидетельствует снижение летальных случаев и увеличение потенциала его распространения. Специалисты считают, что инфекция станет сезонной.