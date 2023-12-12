Общество 12 декабря 2023, 14:15 Вакцинолог Тимаков призвал сделать прививку от гриппа до Нового года

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Очередной пик гриппа в России ожидается в январе — начале февраля. В связи с этим вакцинолог Евгений Тимаков призвал сделать соответствующую прививку до Нового года, сообщил сайт kp.ru.

По словам эксперта, россияне уже давно должны были пройти эту процедуру. Однако тем, кто этого не сделал и не успел переболеть, врач рекомендовал как можно скорее вакцинироваться. Стоит учесть, что антитела вырабатываются примерно через 10-14 дней.

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Кроме того, Тимаков указал на опасность пневмококковой инфекции. Она провоцирует отиты, менингиты и синуситы. Врач напомнил, что людям из групп риска необходимо прививаться каждые пять-семь лет.