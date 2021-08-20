Вакцинный коктейль из «Спутника Лайт» и AstraZenесa прошел успешные испытания

Комбинация препарата AstraZenесa и российского «Спутника Лайт» показала свою эффективность во время клинических испытаний в Азербайджане. Об этом сообщили в пресс-службе РФПИ.

По предварительным данным, полученным после наблюдений за 20 первыми участниками исследований, у 100% добровольцев выработались антитела к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2.

В РФПИ отметили, что подход «вакцинного коктейля» с применением аденовируса человека лежит в основе первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V».

«С учетом научно доказанного успеха подобного подхода <…> РФПИ первым в мире выступил с инициативой <…> проведения совместных исследований комбинации первого компонента „Спутника V“ с зарубежными препаратами», — сообщили в пресс-службе фонда.

Исследования в Азербайджане начались в феврале этого года. На сегодняшний день вакцинированы 64 добровольца, набор в клиническое исследование продолжается.

Промежуточный анализ данных показал высокую безопасность совместного использования «Спутника Лайт» и AstraZenесa — специалисты не выявили серьезных нежелательных побочных эффектов, а также случаев заражения коронавирусом после вакцинации.