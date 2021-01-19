Вакцинированным сахалинцам выдадут электронный сертификат

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко рассказал, что вместо бейджа вакцинированным от коронавируса будут выдавать электронный сертификат. Он будет сделан в виде QR-кода, его можно будет показать в телефоне.

«Это вещь индивидуальная, легко проверяется, то есть можно сфотографировать его и получить информацию, что этот человек — конкретная личность», — заявил глава Сахалина во вторник в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, электронный сертификат будет намного удобнее, чем бейдж. Последний бы пришлось носить на шее или груди. Губернатор добавил, что электронный документ можно пересылать в любое учреждение при необходимости.

Ранее Лимаренко говорил, что всем привитым от коронавируса жителям Сахалина и Курил выдадут специальные бейджи. Они дают право не носить маски в общественных местах. Однако позже реализацию этой идеи решили отложить.

Эту идею раскритиковал сенатор и кандидат медицинских наук Сергей Леонов. По его словам, выходить из дома без СИЗ небезопасно. Ведь даже прививка не гарантирует, что человек не заболеет.