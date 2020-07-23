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    23 июля 2020, 19:13

    Вакцинирование 1600 россиян от коронавируса пройдет на третьем этапе испытаний

    Алена Макаренко

    Вакцинирование 1600 россиян планируется на третьем этапе исследования медицинского препарата от коронавируса. Испытания анонсировал глава Минздрава России Михаил Мурашко, его процитировало РИА «Новости».
    Вакцинирование 1600 россиян от коронавируса пройдет на третьем этапе испытаний

    К испытаниям каждой из форм вакцины — жидкой и лиофилированной — присоединятся не менее 800 человек, предположили эксперты. Добровольцы получат вакцинацию уже на амбулаторном этапе, параллельно начнется масштабирование производства. Планируется, что все это произойдет в 2020 году.

    Вакцинацию предложат и пациентам из групп, наиболее подверженных риску, добавил Мурашко.

    «Мы планируем, что после того, как завершатся и оформят клинические исследования, эксперты оценят, будет выдано разрешение на условиях, это означает, что более широкое применение будет этой вакцины, но мы будем проводить параллельно третий этап клинических исследований», — заявил он.

    Вакцина уже прошла первый и второй этапы исследования и показала хорошие результаты.

    На добровольцах испытывают вакцину, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

    Россия начнет массово выпускать вакцину от коронавируса не раньше чем через полгода. Организация и запуск промышленного производства препарата — самая сложная часть.

    Доброволец поделился, почему решился сделать вакцину от COVID-19. Курсанту Военно-медицинской академии стало интересно испытать вакцину на себе, следить за ее планированием и проведением.

    Новости SMI.FM