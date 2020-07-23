Вакцинирование 1600 россиян от коронавируса пройдет на третьем этапе испытаний

К испытаниям каждой из форм вакцины — жидкой и лиофилированной — присоединятся не менее 800 человек, предположили эксперты. Добровольцы получат вакцинацию уже на амбулаторном этапе, параллельно начнется масштабирование производства. Планируется, что все это произойдет в 2020 году.

Вакцинацию предложат и пациентам из групп, наиболее подверженных риску, добавил Мурашко.

«Мы планируем, что после того, как завершатся и оформят клинические исследования, эксперты оценят, будет выдано разрешение на условиях, это означает, что более широкое применение будет этой вакцины, но мы будем проводить параллельно третий этап клинических исследований», — заявил он.

Вакцина уже прошла первый и второй этапы исследования и показала хорошие результаты.

На добровольцах испытывают вакцину, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

Россия начнет массово выпускать вакцину от коронавируса не раньше чем через полгода. Организация и запуск промышленного производства препарата — самая сложная часть.

Доброволец поделился, почему решился сделать вакцину от COVID-19. Курсанту Военно-медицинской академии стало интересно испытать вакцину на себе, следить за ее планированием и проведением.