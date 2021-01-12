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    12 января 2021, 22:21

    «Назло маме уши отморожу». Депутат — о позиции главы украинского МИД по вакцине «Спутник V»

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Дмитрий Белик обсудил с RT слова главы внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрия Кулебы, который выступил против российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», даже если Киев убедится в ее эффективности.
    «Назло маме уши отморожу». Депутат — о позиции главы украинского МИД по вакцине «Спутник V»

    «Если совсем коротко, то это решение можно прокомментировать замечательной поговоркой: „Назло маме уши отморожу“», — прокомментировал парламентарий.

    По его словам, украинская сторона в очередной раз выказала готовность положить жизни граждан «на алтарь своих амбиций и надуманной идеологии».

    Законодатель добавил, что украинцы должны дать правовую оценку антигосударственной позиции киевского руководства.