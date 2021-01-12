«Назло маме уши отморожу». Депутат — о позиции главы украинского МИД по вакцине «Спутник V»
Депутат Госдумы Дмитрий Белик обсудил с RT слова главы внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрия Кулебы, который выступил против российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», даже если Киев убедится в ее эффективности.
«Если совсем коротко, то это решение можно прокомментировать замечательной поговоркой: „Назло маме уши отморожу“», — прокомментировал парламентарий.
По его словам, украинская сторона в очередной раз выказала готовность положить жизни граждан «на алтарь своих амбиций и надуманной идеологии».
Законодатель добавил, что украинцы должны дать правовую оценку антигосударственной позиции киевского руководства.