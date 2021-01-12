«Если совсем коротко, то это решение можно прокомментировать замечательной поговоркой: „Назло маме уши отморожу“», — прокомментировал парламентарий.

По его словам, украинская сторона в очередной раз выказала готовность положить жизни граждан «на алтарь своих амбиций и надуманной идеологии».

Законодатель добавил, что украинцы должны дать правовую оценку антигосударственной позиции киевского руководства.