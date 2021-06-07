Вакцинацию от ковида задумали сделать обязательной для мигрантов в России

Вакцинация от коронавируса может стать обязательной для находящихся в России мигрантов. Вопрос об этом прорабатывает правительство РФ, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, отсутствие трудовых ресурсов в строительстве является важнейшей проблемой в стране. Вице-премьер отметил, что это несет в себе очень большие риски для российской экономики. Именно поэтому правительство вплотную занимается этим вопросом.

«Мы сейчас отрабатываем тему, чтобы все-таки упрощенный вариант завоза мигрантов сделать и обязательную вакцинацию», — пояснил он в интервью RTVI.

Ранее о работе над механизмом массового ввоза мигрантов заявлял замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. По его словам, это необходимо, чтобы перекрыть дефицит строителей в стране.

Стасишин пояснил, что существующий алгоритм точечного ввоза мигрантов представляет сложность для компаний. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявлял, что ведомство занимается решением кадровой проблемы на стройках в ручном управлении.