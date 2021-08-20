Вакцинацию от ковида прошли более 105 тысяч жителей Пензы

Жители Пензы ответственно подходят к вакцинации. В городе первым компонентом вакцины на сегодняшний день привились 122 755 человек. Об этом рассказал сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на данные мэрии города на 19 августа.

Полный курс вакцинации завершили 105 618 жителей. Для тех, кто по каким-то обстоятельствам еще не привился, в пресс-службе мэрии напоминают, что поставить вакцину можно как в городских поликлиниках, так и в негосударственных медучреждениях.

Кроме того, пункты вакцинации открыты на базе некоторых торговых центров города. Бригады медиков работают в ТЦ «Коллаж», ТЦ «Весна», ТЦ «САНиМАРТ», ТЦ «Атак», ТЦ «Горизонт».