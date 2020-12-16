Вакцинацию от коронавируса в России включат в календарь прививок

До 17 декабря соответствующие поправки внесут в приказ министерства здравоохранения «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Мишустин отметил, что для эффективного проведения масштабной вакцинации разработаны специальные графики поставки препарата по всей стране. Он подчеркнул, что все субъекты уже готовы к проведению вакцинации.



Премьер поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко взять под личный контроль работу всех пунктов вакцинации по стране на период новогодних праздников. Роспотребнадзор продолжит наблюдать за эпидемической ситуаций и сообщит о появлении новых рисков.