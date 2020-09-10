Вакцинацию от коронавируса сделают дополнением к визе при путешествиях

Вакцинация от коронавируса станет дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях. Это произойдет в ближайшие годы.

Такое заявление сделал советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев во время брифинга. Его слова процитировало РИА «Новости».

Вакцинация в ближайшие годы станет своеобразным дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях Сергей Глаголев.

Министерство здравоохранения России в августе зарегистрировало первую в мире вакцину от коронавируса. Ее разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи и производят совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что массовые поставки российской вакцины от коронавируса начнутся в ноябре–декабре. 9 августа препарат ввели 13 москвичам — они чувствуют себя хорошо. У некоторых пациентов проявились небольшие побочные эффекты, такие как незначительное повышение температуры, а также боль в руке или голове.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что это такие симптомы — нормальная реакция организма после введения любой вакцины. Она рассказала, что сама привилась от коронавируса и сейчас чувствует себя хорошо. Как и у остальных, у нее слегка поднялась температура. Заммэра подчеркнула, что вакцина от коронавируса ничем не отличается от прививок против других заболеваний, в том числе против гриппа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что вакцинация от коронавируса в стране не будет обязательной, как и другие прививки.