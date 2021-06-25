Вакцинацию от коронавируса приостановили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае приостановили вакцинацию от коронавируса первым компонентом. В ближайшее время в регион отправят 15 тысяч доз препарата. Вакцинацию вторым компонентом проводят в обычном режиме.

Первый компонент должен поступить в регион в ближайшие два дня. Об этом сообщил в своем Telegram-канале замглавы регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

«Темпы вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае резко выросли. За последние двое суток привиты почти 5,2 тысячи человек, основной спрос на вакцину сейчас мы фиксируем в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В городах вакцина на исходе», — сообщил он.

Из-за нехватки препарата с 25 июня и до тех пор, пока вакцина не поступит в Хабаровский край, вакцинация первым компонентом остановлена. Но, чтобы темпы вакцинации не тормозились, после получения препарата мобильные пункты вакцинации будут работать до 24:00, а кабинеты вакцинации в поликлиниках — до 20:00.

Ранее стало известно, что в отели Краснодарского края с 1 июля можно будет заехать только после предъявления отрицательного ПЦР-теста иди сертификата о вакцинации, а с 1 августа отдыхать в гостинцах края смогут только вакцинированные.