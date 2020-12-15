Вакцинацию от коронавируса начали во всех регионах России

В России начали делать прививки от коронавируса во всех регионах. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Вакцина во все регионы Российской Федерации доставлена, и вакцинация начата во всех регионах», — сказал Мурашко, его цитирует «Интерфакс».

В стране работает 89 медицинских организаций, которые принимают вакцины и распределяют их. Об этом написал ТАСС. Вакцинацией занимаются 1229 медицинских организаций в России. В том числе 92 из них находятся в Подмосковье. Жители региона могут записаться на прививку в режиме онлайн.

Вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» началась в РФ на прошлой неделе. В первую очередь прививки делают медикам, учителям, соцработникам. Ведь они больших других подвержены риску заражения.

Минздрав следит за числом сделавших прививку россиян. На сегодняшний момент привились уже 28,5 тысячи человек. Среди них есть и военные. О вакцинации в рядах военнослужащих объявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Число людей, у которых подтвердился COVID-19, превысило в России 2,7 миллиона. За последние сутки стало известно о 5418 случаях коронавируса. По словам Мурашко, около 900 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом лечатся амбулаторно. Министр подчеркнул, что в российских регионах нет проблем с местами в больницах для пациентов с ковидом.