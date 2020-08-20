Уже совсем скоро в Московской области начнется сезон вакцинации от гриппа. Сделать прививку в сложившейся эпидемической ситуации важно, но никто насильно человека заставить не может. Об этом заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Вакцинация всегда в добровольном порядке. Мы заставить никого не можем, но тем не менее, для чего важно информирование, чтобы объяснить, что вакцинация — это очень важно, тем более сейчас», — сказала министр.

Она посоветовала привиться пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями. Также прививку лучше сделать детям от шести месяцев до 17 лет.

Ранее Стригункова объяснила, как будет проходить вакцинация в Подмосковье. Дети смогут привиться в детских садах и школах. Медики — на своей работе. Специальные мобильные бригады будут выезжать в учебные заведения для вакцинации педагогов. То же самое касается и предприятий, где трудятся более 500 человек.

Остальные жители региона при желании могут сделать себе прививку в поликлинике. Вакцинация в Московской области начнется с 7 сентября. Для нее выбраны препараты российского производства — «Флю-М» и «Совигрипп».