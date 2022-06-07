Вакцинация от сибирской язвы началась в ЯНАО

Вакцинация и ревакцинация от сибирской язвы началась в ЯНАО. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Согласно календарю прививок, который утвержден в регионе, первую прививку от сибирской язвы получат 400 тундровиков, еще более шести тысяч северян пройдут ревакцинацию. Первыми вакцинируются те, кто находится в группе риска — это тундровики, ветеринары, медики и люди, работающие с крупным рогатым скотом.

В 2016 году на Ямале зафиксировали вспышку сибирской язвы. От контактов с больными животными заболели 36 человек. Сейчас болезнь находится под контролем, пояснило РИА ФАН.