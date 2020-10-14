Вакцина «Вектора» от коронавируса станет доступна всем с 1 января 2021 года

В удостоверении говорится, что «ЭпиВакКорона» — это вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Выпускать ее будут в виде суспензии для внутримышечного введения.

14 октября президент России Владимир Путин объявил, что новосибирский «Вектор» зарегистрировал свою вакцину от коронавируса. По его словам, на подходе и третий препарат, который сейчас создают в Институте имени Чумакова.

Разработанный в Центре имени Гамалеи «Спутник V» стал первой в мире вакциной от коронавируса. Сейчас проходят пострегистрационные испытания препарата, в которых примут участие 40 тысяч добровольцев. Среди них будут люди старше 60 лет. Чтобы изучить все нюансы воздействия вакцины на организм, некоторым добровольцам введут плацебо.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что перед вакцинацией категорически нельзя скрывать болезнь — это чревато опасными побочными эффектами.