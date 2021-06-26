Вакцина от коронавируса закончилась в Удмуртии

Масштабную вакцинацию от ковида в Удмуртии приостановили на два дня. В регионе закончились препарат. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперштаб республики по борьбе с пандемией.

«26 и 27 июня временно приостановлена вакцинация от COVID-19 в Удмуртии. Темпы вакцинации превысили поставки вакцины в регион. Новая партия вакцины „Спутник V“ объемом 17 400 доз должна поступить в республику 27 июня. После этого вакцинация будет возобновлена в прежнем объеме», — приводит агентство текст сообщения.

По данным оперштаба, тем, кто записался на прививку в эти дни, назначат новые даты. Как рассказала заместитель министра здравоохранения Удмуртии Мария Галеева, количество желающих пройти вакцинацию от коронавируса жителей региона увеличилось в два раза. В сутки здесь прививают от четырех до пяти тысяч человек, поэтому вакцина и закончилась

Из-за плохой эпидемической ситуации в России власти на местах ввели новые ковидные ограничения, среди которых обязательная вакцинация работников сферы услуг. Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что первым компонентом уже привились более 21 миллиона россиян. Ранее иммунолог Владимир Болибок объяснил, что вакцинация поможет вернуть обоняние переболевшим COVID-19. Об этом пишет сайт Nation News.